شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس فى صورة جديدة من داخل المستشفى بصحبة عمرو عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفنان عمرو عبد العزيز الفنان الكبير فاروق فلوكس من داخل غرفته بأحد المستشفيات التي يتلقى بها العلاج بعد نجاح عملية المرارة، ونشرعلى صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك الصورة وعلق : حبيبى الفنان الكبير فاروق فلوكس ألف حمد الله ع السلامه يا فوكس وربنا يديك الصحه و العمرياريت كلنا ندعيله ربنا يتم شفاه على خير.



بوست عمرو عبد العزيز

يذكر أن كشف الفنان الكبير فاروق فلوكس تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية، اليوم، فى أحد المستشفيات، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الحمد لله لسة خارج من غرفة العمليات وخضعت لعملية المرارة، والحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.