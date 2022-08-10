شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد ترد على أسئلة الجمهور: تامر حسنى فنان..ومحمد إمام بيحب شغله جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة هنا الزاهد، الرد على كل أسئلة جمهورها التى وصلت لها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وتنوعت الأسئلة عن دراستها وأعمالها القادمة وأحب الأعمال لقلبها التى قدمتها.

وكشفت هنا الزاهد، أنها تصور مسلسل سوف يكون مفاجأة ولم تكشف تفاصيل أخرى، كما تصور فيلم مع زوجها أحمد فهمى.

ومن الأسئلة "أوصفى تامر حسنى"، لترد هنا قائلة:"جدع جدا مجتهد فى شغله أوى بيحب يجبر بخاطر كل الناس وفوق كل ده فنان معنى الكلمة".

وعن النجم محمد إمام، ردت قائلة: "شاطرأوى وبيحب شغله جدا ودور النمر كان صعب أوى بسبب اللهجة بس كان مذاكر اللهجة كويس واتبسطت بالشغل معه".

كما أعربت هنا الزاهد، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على فيلم "بحبك" الذى يعرض حاليًا في السينمات من بطولة الفنان تامر حسنى مشيرة إلى أن كواليسه كانت ممتعة للغاية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" كواليس الفيلم كلها كوميدية نظرًا لتواجد نجم كبير بحجم تامر حسنى يتميز بخفة دمه الأمر الذى أعطى جو من الراحة لكل المشاركين في العمل.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وفاجأ مؤخرا النجم تامر حسني خلال حفله بالعلمين الجديدة جمهوره بظهور هنا الزاهد معه على المسرح، وقال تامر لجمهوره إن هنا الزاهد فنانة كبيرة ولديها موهبة كبيرة، وستصبح أخطر فنانة فى مصر.