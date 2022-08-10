شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى الراب شاهين يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأقارب × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مغنى الراب شاهين بزفافه أمس الثلاثاء بعد أقل من عام على إعلان خطوبته، حيث أقام حفل زفاف بسيط فى أحد فنادق القاهرة واقتصر الحضور على الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين.

شاهين يعد من أحد أبرز مغنى التراب في الساحة الغنائية فى الفترة الأخيرة، وحظى بشعبية كبيرة بسبب نوع اغانيه المختلفة عن غيره من جيله، وحظيت أغانيه بانتشار كبير خلال الفترة الماضية، أبرزها أغنية "سيرى" التى طرحها ف 25 يونيو من العام الماضى، وتخطت حاجز الـ 24 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وأحيا شاهين حفلا غنائيا يوم 21 يوليو الماضى بالعلمين الجديدة بحضور عدد كبير من جمهوره من الشباب، وقدم شاهين عددا كبيرا من أغانيه منها " فلوريدا"، "رقص مال"، "شيراتون" و"نهاية العالم" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وخاض شاهين تجربة التمثيل هذا العام من خلال مسلسل "سوشيال" المكون من 15 حلقة والذى تم عرضه على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وجيهان خليل، وتامرفرج، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وفرح الزاهد وآخرين.



شاهين وعروسته



شاهين وعروسته



شاهين وعروسته



شاهين وعروسته



شاهين وعروسته (2)



شاهين وعروسته (3)



شاهين وعروسته (4)