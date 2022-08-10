عمرو محمود ياسين يعلن الصلح مع ياسمين عبدالعزيز.. هل نهاية "اللي مالوش كبير" سبب الخلاف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين، انتهاء خلافاته مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

وردا على سؤال "هل أنتي وياسمين متخانقين؟" الذي وجهه له متابع عبر "ستوري" حسابه بموقع "إنستجرام"؛ قال عمرو محمود ياسين: "كنا بس اتصالحنا".

وكتب له آخر: "نفسي تتصالح أنت وياسمين عبد العزيز وتعملوا حاجة سوا تاني زي (ونحب تاني ليه)"، ورد عمرو قائلا: "إحنا اتصالحنا والله".

وسأله ثالث: "هل خلافك مع ياسمين عبد العزيز كان بسبب نهاية مسلسل (اللي مالوش كبير) عشان لو هو ده السبب يبقى ليها حق؟"، فرد قائلا: "لأ خالص.. أنا عرفت كل عناصر المسلسل الأساسيين النهاية الخاصة بالمسلسل من قبل ما نبتدي تصوير".

وعن رأيه في ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي؛ قال عمرو: "على المستوى الشخصي هما أصدقاء غاليين عليّا، ونجحنا مع بعض في أعمال أنا بعتز بيها جدا، يعني ياسمين في (ونحب تاني ليه) و(اللي مالوش كبير) نجحنا نجاح كبير الحمد لله، وعوضي في (نصيبي وقسمتك حكاية نظرة فابتسامة) و(اللي مالوش كبير) برضه شوفنا نجاح كبير، وأتمنى لهم النجاح في مسلسلهم اللي جاي".

يذكر أن آخر أعمال الثلاثي عمرو محمود ياسين وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، مع النجوم: خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدرية طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد وغيرهم، من إخراج مصطفى فكري.