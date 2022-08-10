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غناء ورقص عمرو دياب وأحمد حلمي وأكرم حسني على "الحركة دي" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حضر عدد كبير من الفنانين، مناسبة خاصة، مساء أمس الثلاثاء، وفي مقدمتهم الهضبة عمرو دياب.

وأيضا من بين الحضور، أحمد حلمي، ياسمين عبد العزيز، أكرم حسني، إنجي علي، هشام ماجد، أمير طعيمة، عمرو يوسف، المنتج حمادة إسماعيل، والمنتج حمدي بدر، وغيرهم.

وخلال المناسبة، شارك الثلاثي عمرو دياب، أحمد حلمي، وأكرم حسني، في الرقص وغناء أغنية الثاني "الحركة دي" والتي طرحها مؤخرا ضمن فيلم "واحد تاني".

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا عدة أغاني عبر تطبيق "أنغامي"، وهي "باريس" و"زمن المجاملة" و"بحبك" و"ناس حلوة" و"وزير السعادة" و"اللوك الجديد".

وشارك الفنان أحمد حلمي في موسم أفلام عيد الفطر 2022 بفيلم "واحد تاني" الذي تصدر الموسم، من تأليف هيثم دبور، إخراج محمد شاكر خضير، بطولة روبي، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، سيد رجب، أحمد مالك، ونور إيهاب وغيرهم.

بينما آخر أعمال الفنان أكرم حسني أغنية "للي" مع الكينج محمد منير.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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