فتاة الأوبرا ليست الأولى.. كيف تعامل كاظم الساهر مع هوس المعجبات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

فوجئ المطرب العراقي كاظم الساهر، خلال إحيائه الحفل الغنائي الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بصعود إحدى المعجبات على المسرح، وإصرارها على التقاط صورة تذكارية معه، رغم مطالبات أمن الحفل لها بالنزول.

كاظم الساهر من جانبه، نجح في السيطرة على الموقف، بعد دخول الفتاة بشكل مفاجئ واحتضانها له من الخلف، وطالب الأمن بعدم التدخل، وحرص على تلبية طلبها بالتقاط الصورة، واصطحابها من أجل مغادرة المسرح.

حفل تركيا

ويعد المطرب العراقي الشهير، صاحب أكثر المواقف المحرجة من معجباته، وتحديدا خلال تواجده على خشبة المسرح، إذ قامت إحدى المعجبات بالانقضاض عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، خلال الحفل الذي أحياه في تركيا، في عيد الأضحى الماضي.

سلام عليك

وشهد الحفل نفسه، تعرض كاظم الساهر، لموقف آخر، إذ صعدت فتاة أخرى إلى المسرح أثناء تقديمه أغنية "سلام عليك"، ‏حاملة علم العراق، فما كان منه إلا أن توقف عن الغناء واحتضنها وأخذ منها العلم وقبلها، قبل أن ينزلها بنفسه ‏من المسرح ويستكمل غنائه.‏

سقوط

في يناير 2019، وخلال تقديم الساهر، أغانيه في الحفل المقام في باريس، نجحت إحدى المعجبات في اقتحام المسرح، ولكن قبل وصولها إليه، تعثرت وسقطت، وعلى الفور قام رجال الأمن بمحاولة منعها من الاقتراب منه، ووقفوا أمامها لتعود إلى الخلف، قبل أن يقوم كاظم، بالتدخل، وإبعاد الحراس، وقام باحتضانها، والتصوير معها.

تاتو

وواجه كاظم الساهر، موقفا طريفا من إحدى الفتيات المعجبات، أثناء دخوله أحد الفنادق، إذ توقفت أمامه من أجل صورة معه، لكنه فوجئ بوقوفها بشكل معاكس، وإظهار وشمها الموجود على ظهرها، وفيه توقيع "الساهر"، وكلمات مقطع من أغنيته “اش جابرك على المر".

كاظم الساهر يعود لمصر

كاظم الساهر، قدم في الحفل الذي أحياه مساء أمس باقة من أغانيه الشهيرة، ومنها: "زيديني عشقا، والرسم بالكلمات، وضمني على صدرك، وشئون صغيرة، وقولي أحبك، وهل عندك شك" وغيرها.

وأحيا الساهر، بعد غياب 13 عاما عن تقديم حفلاته في مصر، مؤخرا حفلا غنائيا ضخما بالساحل الشمالي، وانتهى مساء الأحد الماضي، من تصوير السهرة الخاصة به في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، ومن المقرر عرضها مساء غدا الخميس.