احتضنته من ظهره.. رد فعل كاظم الساهر بعدما فاجأته معجبة على المسرح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

اقتحمت معجبة مسرح حفل الفنان العراقي كاظم الساهر، بدار الأوبرا المصرية، واحتضنته من ظهره، قبل أن تطلب أن تلتقط صورة معه، وبالفعل لبى طلبها ورفض تدخل الأمن، وأوصلها بنفسه إلى السلم للنزول من على المسرح.

وشهد حفل القيصر كاظم الساهر اهتماما وتجهيزات خاصة من إضاءة وشاشات ضخمة غير مسبوقة لطارق صبري للاحتفاء بعودة كاظم الساهر إلى الحفلات الغنائية المصرية.

وينظم الحفل باشتراطات حددتها دار الأوبرا المصرية، منها الالتزام بالمقعد المحدد للفرد، وارتداء الملابس المناسبة ويمنع ارتداء الشورت، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، وعدم تحريك المقاعد.

جدير بالذكر أن كاظم الساهر أحيا منذ أيام، حفلا غنائيا على طريق الإسكندرية- مرسى مطروح، وسط حضور عدد كبير من جمهوره، إلى جانب نجوم الفن، بينهم: بشرى وداليا البحيري، وغنى على مدار ما يقرب من ساعتين باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.