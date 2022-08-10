"هاتي البكا وخدي البوكيه".. شاهين يحتفل بزفافه (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل مغني الراب شاهين، بزفافه، مساء أمس الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة.

واقتصر حضور حفل زفاف شاهين، على الأهل والأصدقاء المقربين.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله "شاهين" وهو يشاهد عروسه بفستان الزفاف في الحفل لأول مرة، وسط سعادة كبيرة منهما والحضور.

المقطع انتشر مصحوبا بمقطع من أغنية شاهين "سيري"، ويقول فيها: "بيبي عادي اتس أوكى، هاتي البُكا وخدي البوكيه، قلبك أبيض كوكاين يامّه، يامّه، ضلمه، بخور نهدي أعصابنا، بينا نلف نتسرمح، مش لازم يتصلح اللي باظ، مش النهاردة لا لا لا، مش لازم أغير العالم النهاردة، عادي مش طالبة، لما أفضى، آسف أنا عندي ارتباطات، عندي استعباط، عندي معاد مع ارتخاء الأعصاب، عندي تاتو قالولي هتروح النار، عندي مشوار، رايح أجيب لأمي غسالة أطباق، عندي غسيل، عندي بعدها بالليل في تسجيل، عندي كارير، عندي أغاني تتكتب عشان أعرف أدفع فواتير، عندي من البؤس كتير في الحصالة، والضحك بييجي هنا بالقطارة".

يذكر أن شاهين طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "سترة" على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وظهر خلالها الفنان عباس أبو الحسن، من إخراج نيروز أبو زيد.