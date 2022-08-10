شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو ونانسى عجرم فى أغنية جديدة بعنوان "عيشها بعافية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مروان بابلو ونانسي عجرم في أغنية واحدة بعنوان "عيشها بعافية"، هذا هو الخبر الذي زفه الموزع حسن الشافعى، حيث كشف عن أغنية جديدة تجمع لأول مرة بين النجمة نانسى عجرم و مطرب الراب مروان بابلو باسم "عيشها بعافية"، والمقرر طرحها قريبا، كما روج للأغنية بشكل جديد عبر حسابه على إنستجرام.

وقد احتفلت النجمة نانسى عجرم، الأيام الماضية بتحقيق أغنيتها الجديدة "صح صح" 20 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوعين، على يوتيوب، وتتعاون نانسي عجرم فى الأغنية مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

نانسي عجرم قامت بغناء تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ 11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.