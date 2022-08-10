شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو يحيى حفلاً غنائيًا غدا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مغنى الراب مروان بابلو غدا الخميس الموافق 11 أغسطس حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات صيف 2022على مسرح بوليفارد الرياض، وتأتي اسعار تذاكر حفل مروان بابلو في المملكة العربية السعودية في فئة واحدة تبلغ 200 ريال سعودي



بابلو بابلو

طرح بابلو أغنيته الجديدة " الحلال "، أمس وحازت الأغنية على إعجاب الكثيرين من متابعى المغنى، وتقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة من خلال القناة الرسمية للمغنى على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأحيا مروان بابلو حفلاً غنائياً في السعودية منذ عدة أشهر بمشاركة ويجز وعفروتو واستعراضية أشعلها فريق الدي جي السعودي الشهير JAZZY SPA SOUNDSواستقبل الجمهور قبل بدء الحفل بالهتافات والصافرات، ليغني أغني "غابة" فور صعوده على المسرح والتي تفاعل معها الجمهور، ثم توالت أغاني بابلو حيث غني:" بربري، الجميزة، الحب فين" وغيرها من الأغاني الشهيرة.



مروان بابلو



مروان بابلو



مروان بابلو



مروان بابلو