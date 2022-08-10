شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحلة رجاء حسين تتلقى العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام، اليوم الأربعاء، عزاء الفنانة رجاء حسين بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك عقب صلاة المغرب، حيث رحلت عن دنيانا أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وشارك نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، فى صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين، كما يشارك فى صلاة الجنازة كلا من طليقها سيف عبد الرحمن وشقيقه، بالإضافة إلى ابنتها السيدة أمل، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

ورحلت رجاء حسين عن عالمنا فجر أمس الأربعاء فى منزلها، عن عمر ناهز 83 عاما، وتم دفنها بمدافن العائلة بمدينة 6 أكتوبر، عقب انتهاء صلاة الجنازة.

ونعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة رجاء حسين ، التى وافتها المنية بعد حياة حافلة بالفن والابداع، لتترك في ذاكرة محبيها أعمال لا تنسى، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وفى تصريحات سابقة للفنانة الراحلة رجاء حسين، حول علاقتها بضرتها على تليفزيون الخليج 365 كشفت رفضها لمصطلح الضرة، قائلة: "كلمة ضرة دى بتضايقنى.. ضرة إيه وزفت إيه..أنا وزوجته دينا أسرة واحدة، وأنا بحبها".

وأضافت خلال تصريحات: "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي، لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالي، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت".

وتابعت "اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقي، وكذلك أخي، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعي، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتي والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذي وقع عليا حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتي بزوجة طليقى زي علاقتي ببنتي، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".