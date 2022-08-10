شكرا لقرائتكم خبر عن مقلب من طفل صغير فى الفنان محيى إسماعيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محيى إسماعيل فيديو له على صفحته الشخصية، ظهر فيه طفل صغير يقدم له علبة على أنها هدية، ليتفاجأ محيى إسماعيل بأنها "مقلب".

الفنان محيى إسماعيل التحق بقسم التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وعمل لفترة فى المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل فى السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التى تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا فى هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما فى مصر.

تم تكريمه فى العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائى الدولى عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء)، من أفلامه: (الرصاصة لا تزال فى جيبي، خلى بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي)، يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التى حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل العالم أحمد زويل الذى أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام"، وصدر له مؤخرا رواية "جراح النفوس" التى أقام لها حفل توقيع بحضور اثنين من كبار النقاد هما: الدكتورة عزة هيكل، والناقد مدحت الجيار.