شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما يحيى حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء 29 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق بلاك تيما يوم 29 شهر أغسطس حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يومًا متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس، ومن المقرر أن تقدم نسمة باقة متنوعة من أغانيها.

يشار إلى أن الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كلاً من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجبارى، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن).

أيضاً فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى، على الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجى، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامى، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبى وفرقتها، هانى شاكر وفرقته، نادية مصطفي وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها ، نسمة محجوب وفرقتها ، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويلا.