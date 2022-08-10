"حب الناس ليها كان عظيم".. ليلى علوى تنعى رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة الكبيرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 84 عاما.

ونشرت "ليلى" صورة تجمعها بالنجمة الراحلة، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا فنانة قديرة وعزيزة على القلوب"

وتابعت: "اشتغلنا مع بعض واتعلمت منها، وهي اشتغلت مع مخرجين كتير كبار، الكاميرا بتحبها وعملت شخصيات كتير عديدة متميزة".

وأضافت: "الصورة كنا متصورينها في المهرجان القومي للسينما وكانت بتتكرم في الدورة الماضية وحب الناس ليها كان عظيم، رحمة الله على الفنانة رجاء حسين".

الفنانة رجاء حسين من مواليد نوفمبر 1937، قدمت للفن أعمالا لا تنسى منها: "حدوتة مصرية، عودة الابن الضال، العصفور، أفواه وأرانب، أحلام الفتى الطائر، ريا وسكينة، أبناء وقتلة" وغيرها.