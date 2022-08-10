رامي جمال يطرح أحدث أغانيه "أدبتنا الدنيا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغانيه "أدبتنا الدنيا" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب.

أغنية "أدبتنا الدنيا" كلمات إبراهيم جاد، ألحان محمد أنيس، توزيع موسيقى وسام عبدالمنعم، تصوير وإخراج شادي قاسم، من كلماتها: "الهدوء والابتسامة مقصودين، و بدم بارد ولا جاية تجسي نبضي كل شئ في الدنيا وارد ع العموم مش فارقة، احنا اكتر من بعدنا عيشتي بعدي، وعيشت بعدك م الحكاية، شيلنا ايدنا أدّبتنا الدنيا، واحنا اللي نستاهل حسابها، هي غلطة وجت ف ضعنا من بعض بسببها، واحنا ملناش حالي ازاي بقيت".

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "يستاهل بوستين"، "وخلينا قاعدين"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "يستاهل بوستين" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى توما، وأغنية "خلينا قاعدين" كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد العدل، توزيع موسيقي وميكساج إلهامي دهيمة وأحمد حسام، إخراج شادي قاسم.