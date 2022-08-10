شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تصوير "خطة مازنجر" لثلاثي ياسمين رئيس وحمدي ميرغني ومحمود حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين رئيس في فيلم " خطة مازنجر" مع حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان وتأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله ومن المتوقع طرح الفيلم خلال الايام المقبلة بالسينمات، وتجسد ياسمين دور فتاه شعبية تتعرض للعديد المواقف تواجهها بعفوية وبطريقة كوميدية وساخرة.

من كواليس الفيلم



من كواليس الفيلم من كواليس الفيلم

يذكر ان انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى، والأغنية تحمل اسم "هوا النهاردة إيه" من كلمات منة عدلى القيعى وألحان أحمد طارق يحيى، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الفيلم في دور العرض السينمائي