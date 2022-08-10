شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يدرس تقديم فيلم منفصل عن Les Grossman من Tropic Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحد التقارير العالمية أن الممثل العالمى توم كروز مهتم بتطوير نوع من شخصية Les Grossman التي لعبها ضمن أحداث فيلم Tropic Thunder، لـ يتم عمل فيلم متخصص عنها.



توم كروز بـ شخصية Les Grossman

يحكي فيلم Tropic Thunder، الذي تم إصداره في عام 2008، قصة مجموعة من الممثلين الذين يحاولون الانطلاق في الغابة لإنتاج أعظم فيلم في حرب فيتنام على الإطلاق، من إخراج وبطولة بن ستيلر، وجمع مجموعة من النجوم العالميين البارزين منهم روبرت داوني جونيور، جاك بلاك، براندون تي جاكسون، جاي باروشيل، وداني ماكبرايد.



شخصية Les Grossman

ووفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " screenrant"، يبدو أن كروز يتطلع إلى مواصلة علاقته بالعمل مع المخرج العالمى كريستوفر ماك كويري، وذلك بعد تعاونهما في الفيلم الجديد 7 Mission: Impossible، وذلك من خال العمل على فيلم جديدة عن شخصيته من فيلم Mission: Impossible.

وبعد مجموعة من الشخصيات الهامة التي يلعبها كروز مؤخرا يبدو أنه يريد أن يعود من جديد بـ شخصية Les Grossman، إلى الشاشة الكبيرة، ولكن إلى الآن يبدو أن هذه مجرد محادثات بين المخرج والممثل العالمى، ولم يكشف عن أي تفاصيل مؤكدة حول العمل.