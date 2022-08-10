فن ومشاهير

توم كروز يدرس تقديم فيلم منفصل عن Les Grossman من Tropic Thunder

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القاهرة - سامية سيد - كشفت أحد التقارير العالمية أن الممثل العالمى توم كروز مهتم بتطوير نوع من شخصية Les Grossman التي لعبها ضمن أحداث فيلم Tropic Thunder، لـ يتم عمل فيلم متخصص عنها.

توم كروز بـ شخصية Les Grossman
توم كروز بـ شخصية Les Grossman

 

يحكي فيلم Tropic Thunder، الذي تم إصداره في عام 2008، قصة مجموعة من الممثلين الذين يحاولون الانطلاق في الغابة لإنتاج أعظم فيلم في حرب فيتنام على الإطلاق، من إخراج وبطولة بن ستيلر، وجمع مجموعة من النجوم العالميين البارزين منهم روبرت داوني جونيور، جاك بلاك، براندون تي جاكسون، جاي باروشيل، وداني ماكبرايد.

شخصية Les Grossman
شخصية Les Grossman

 

ووفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " screenrant"، يبدو أن كروز يتطلع إلى مواصلة علاقته بالعمل مع المخرج العالمى كريستوفر ماك كويري، وذلك بعد تعاونهما في الفيلم الجديد 7 Mission: Impossible، وذلك من خال العمل على فيلم جديدة عن شخصيته من فيلم Mission: Impossible.

وبعد مجموعة من الشخصيات الهامة التي يلعبها كروز مؤخرا يبدو أنه يريد أن يعود من جديد بـ شخصية Les Grossman، إلى الشاشة الكبيرة، ولكن إلى الآن يبدو أن هذه مجرد محادثات بين المخرج والممثل العالمى، ولم يكشف عن أي تفاصيل مؤكدة حول العمل.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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