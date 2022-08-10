هكذا نعت دنيا عبدالعزيز الفنانة رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عام.

ونشرت "دنيا" صورة للفنانة الراحلة، علقت عليها: "ورحلت الطيبة الحنونة الراقية، رحلت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، ادعولها بالرحمة".

الفنانة رجاء حسين من مواليد نوفمبر 1937، قدمت للفن أعمالا لا تنسى منها في السينما: "حدوتة مصرية، عودة الابن الضال، العصفور، أفواه وأرانب، أبناء وقتلة، أريد حلا".

وفي التليفزيون قدمت: "أحلام الفتى الطائر، ريا وسكينة، الشهد والدموع، عايزة أتجوز، زيزينيا" وغيرها.