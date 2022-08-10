شكرا لقرائتكم خبر عن أول بوستر رسمى لمسلسل الرعب الجديد Devil in Ohio والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة نيتفلكس عن طرح أول بوستر رسمي لـ مسلسل الرعب الجديد Devil in Ohio، العمل الذى سيبدأ عرضه بداية من يوم 2 سبتمبر المقبل على منصة نيتفلكس.



Devil in Ohio

على أن يتكون المسلسل الجديد Devil in Ohio من 8 حلقات، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، على أن تقوم ديشانيل ببطولة مسلسل Devil in Ohio، الذي يستند إلى كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف داريا بولاتين ومستوحى من قصة حقيقية.

ومن المقرر أن يشارك ديشانيل البطولة كل من سام جايجر في دور بيتر، وجيراردو سيلاسكو في دور المحقق لوبيز، ومادلين آرثر في دور ماي، وزاريا دوتسون في دور جول، وأليشا نيوتن في دور هيلين، ونعومي تان في دور داني.

وسيدور مسلسل Devil in Ohio، عندما تقوم الطبيبة النفسية بالمستشفى الدكتورة سوزان ماتيس بإيواء هارب غامض من الطائفة، ومنذ ذلك الحين وينقلب عالمها رأسًا على عقب حيث يهدد وصول الفتاة الغريبة بتمزيق عائلتها.

تم إنتاج مسلسل Devil in Ohio في فانكوفر بـ كندا، وطلبت Netflix ثماني حلقات مدتها 45 دقيقة، وقامت بولاتين بتكييف كتابها ليناسب الشاشة وستعمل أيضًا كمنتج تنفيذي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".