شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج التنفيذي لسلسلة Curb Your Enthusiasm: صورنا مشهد موت البطل احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج التنفيذي جيف شافر لـ مسلسل Curb Your Enthusiasm انهم قاموا بتصوير مشهد لـ موت بطل السلسلة لاري ديفيد احتياطيا مع انتهاء تصوير الموسم الحادى عشر، وذلك بعد أن تقرر انتهاء السلسلة مع الموسم الماضى الـ 11، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، العمل الذى يطرح على شبكة HBO.



Curb Your Enthusiasm

حيث صرح شافر قائلا:" اعتقد أن هذه هي الطريقة الطبيعية لانتهاء السلسلة، ولذلك قررنا تصوير المشهد احتياطيا لـ يتم ستخدامه في حالة اتاكيد على ان الموسم الحادى عشر هو الخير من السلسلة الكوميدية، ألا أننا لم نسخدمه، وذلك بسبب أننا نشعر اننا انتهينا من تقديم أي جديد في السلسلة، ألا أننا نجد فكرة جديدة في كل مرة".

يذكر أن مسلسل "Curb Your Enthusiasm" أو (اكبح حماسك) هو مسلسل تليفزيونى كوميدى أمريكى أنتج وعرض على شاشة قناة "HBO"، حيث بدأ عرضه للمرة الأولى فى 15 أكتوبر 2000، وقد تم عرض 80 حلقة حتى الآن، آخرها كان فى 2011، قام بتأليف المسلسل لارى ديفيد المؤلف الشريك لمسلسل ساينفلد، والذى هو أيضا بطل المسلسل مصورا نسخة من نفسه.

ويصور المسلسل حياة لارى ديفيد ككاتب تليفزيونى شبه متقاعد يسكن فى لوس أنجلوس ولاحقا فى مدينة نيويورك، بشكل مشابه لساينفلد، فمسلسل اكبح حماسك يصور دقائق الحياة اليومية، خاصة تلك التى تتعلق بمشاكل وأخطاء لارى ديفيد، وتصرفات الناس المزعجين من حوله، وتفاعله معهم.