ياسمين رئيس بإطلالة صيفية جريئة والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث إطلالاتها الصيفية الجريئة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وحازت إطلالة ياسمين رئيس على إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم "بحبك"، وأضاف آخر تعليقا: "قمر".

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "قمر 14" الذي عرض العام الماضي.

وشارك في بطولة الفيلم خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، خالد أنور، أحمد مالك، أحمد حاتم، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج هادي الباجوري.