إسلام صيام يعتزل العمل مع روبي شقيقة زوجته ويعود للمجال الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن اللاعب إسلام صيام زوج شقيقة الفنانة روبي، اعتزال المجال الفني وترك العمل مع الفنانة روبي، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بصفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتب صيام: "الحمد لله قررت اعتزال المجال الفني وترك الشغل مع أختي وحبيبتي روبي والعودة إلى المجال الرياضي تاني".

يذكر أن روبي وشقيقتها كوكي ظهرتا في برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة "سي بي سي" ، الخميس 4 أغسطس.

جدير بالذكر أن روبي طرحت مؤخرا أغنية "نمت ننة"، وشاركت كضيف شرف في فيلم "كيرة والجن".

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، أحمد مالك، علي قاسم، تامر نبيل، ولارا إسكندر وغيرهم.