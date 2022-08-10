شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Black Phone يحقق 148مليون دولار منذ يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الأمريكى The Black Phone منذ طرحه فى 24 يونيو الماضى، إيرادات وصلت إلى 148 مليونا و469 ألف دولار بدورالعرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 85 مليونًا و 943 ألف دولار بدورالعرض الأمريكية، و 62 مليونًا و 526 ألف دولار بدور العرض العالمية.

فيلم The Black Phone من إنتاج شركة Universal Pictures ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، وسيدور فى إطار رعب وإثارة.

ويدور فيلم The Black Phone حول فتى صغير يدعى فيني شو، فتى خجول لكنه ذكى يبلغ من العمر 13عامًا، تم اختطافه من قبل قاتل سادي وحُبس في قبوعازل للصوت حيث لا فائدة من الصراخ، ولكن عندما يبدأ رنين هاتف مفصول على الحائط، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين.، والذين عازمين على التأكد من أن ما حدث لهم لن يحدث لفيني.

يقوم ببطولة فيلم الرعب The Black Phone كل من: إيثان هوك، وجيريمي ديفيز، وجيمس رانسون، ومادلين ماكجرو، وكيلان رود، وجيه. جافين وايلد، وإي روجر ميتشل، وجينا جون، وماسون تيمز، وهيلي نيكول رالستون.