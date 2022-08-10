3 آلاف معجب في أقل من دقيقتين.. ياسمين صبري تشع جمالًا وتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة خلال إجازتها الصيفية – شاهد كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - أطلّت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بمجموعة من الصور على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت ياسمين خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستاناً باللون الأبيض، واعتمدت لشعرها ضفيرة طويلة، ووضعت مكياجاً ثقيلاً يتناسب مع إطلالتها، وتزيّنت بمجوهرات وأكسسوارات زادتها تألقًا وسحرًا.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة ياسمين بشكل كبير حيث تخطت الصور الـ 3 آلاف إعجاب، في أقل من دقيقتين من وقت نشرها.

سعر إطلالة ياسمين صبري:

لكن سرعان ما أُثير الجدل حول الصور إذ كشف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن ماركة الفستان وسعره، حيث أكدوا أنه من علامة “دولشي آند غابانا” وسعره 32 ألف جنيه مصري، في حين أن الحقيبة التي تحملها بيدها من تصميم BOTTEGA VENETA ويبلغ سعرها 35 ألف جنيه مصري.

ياسمين صبري في أحدث إطلالتها عبر إنستجرام

أنباء عن عودة ياسمين صبري إلى أبو هشيمة:

وكانت قد اكتسحت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة أخبار تفيد بعودة الممثلة ياسمين صبري إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وإنتشرت صورة لياسمين برفقة زوجها السابق، وقيل إن الأمر قد تم بعد وساطة من صديقه المقرب الفنان عمرو دياب الذي استضافهما في حفل إطلاق عملية بيع الوحدات الأولى من مشروعه الجديد في الساحل الشمالي.

وأكد مصدر مقرب من أحمد أبو هشيمة عدم صحة هذه الأخبار، موضحًا إلى أن أبو هشيمة لا يعلم إذا كانت ياسمين قد حضرت احتفالية عمرو دياب أو لا، ولم يحدث أي لقاء بينهما، كما أن الصور المتداولة للثنائي قديمة، وقال إن إعلان الطلاق الرسمي حدث من الطرفين، وحال حدوث أي جديد سيتم إعلانه رسميًا عبر الحسابات الموثقة لياسمين صبري وأبو هشيمة.

أبو هشيمة يعلق على إنفصاله عن ياسمين صبري

وكان أبو هشيمة قد تحدث في لقاء صحافي عن طليقته الفنانة ياسمين صبري، قائلاً: “كل الاحترام والتقدير والمعزّة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها”.

وأضاف: “شفت تعليقات الناس بس هنعمل ايه؟ خلاص إحنا في عصر السوشيال ميديا… ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها… نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية… هرد على ايه ولا إيه”.

وعن اكتفاء ياسمين صبري بكلمات بسيطة حول الانفصال، قال: “هي إنسانة محترمة جداً، وده الطبيعي واللي المفروض يحصل سواء مني أو منها”.

وحول ما أثير عن ارتباطه بعد انفصاله عن ياسمين صبري، قال أبو هشيمة: “نفس الكلام يقال في حالة الزواج أو الطلاق وفي أي موضوع آخر، هتردّي على إيه ولا إيه”.

ياسمين صبري ترد على عدد من الشائعات

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري أعلنت من قبل في تصريحات صحفية إن طليقها كان بالفعل زوجا كريمًا معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه غير صحيح.

نفت الفنانة ياسمين صبري صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة.وأكدت إن فترة الزواج كانت سلسة، وإنها تكن له كل الاحترام، وأوضحت أن الانفصال تم في هدوء وبعد التوافق عليه.

كما ردت الفنانة ياسمين صبري علي هذة الأخبار بسبب بوست نشر عبر مواقع السوشيال ميديا من مأذون شرعي مصري يدعى مصطفى صالح قائلًا انفصال أبو هشيمة عن صبري كلف 296 مليون جنيه، مقسمة إلى 15 مليون جنيه قيمة المؤخر، وفيلا بالتجمع الخامس شرقي القاهرة بـ 77 مليون جنيه، و2 سيارة بـ 12 مليونا، ومجوهرات بـ 138 مليون جنيه، وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليونا بمحتوياته.

الجدير بالذكر ان الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلم “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

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