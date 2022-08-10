رد فعل غير متوقع من زوج أيتن عامر بعد طلاقهما.. ما فعله صادم!! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - على الرغم من انتشار أنباء طلاقهما إلِّا أن زوج أيتن عامر؛ مدير التصوير محمد عز العرب لا زال لم يغير حالته الاجتماعية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويظهر في الحساب الخاص به على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك كلمة ” متزوج ” حيث لم يغيرها حتي الان.

وأكدت مصادر مقربة أنه تم الطلاق بين الفنانة ايتن عامر، وزوجها مدير التصوير عز العرب بشكل رسمي. وأضافت المصادر المقربة من الثنائي إنه تم الطلاق لدى محام شهير في المنيل.

أيتن عامر لم تؤكد طلاقها بشكل رسمي:

ولكن لم تخرج حتى الآن ايتن وتعلن رسميا طلاقها مما جعل الجمهور يتكهن من نفسه عن أسباب الطلاق وتوقع البعض أن أغنية توتا فروتا التي طرحتها آيتن مؤخرا هي السبب خاصة أن كلماتها جريئة عن المعتاد بالنسبة ل”آيتن” وتقول في مقطع منها”: أنا مزة وأوزة، أهزك هزة، عينيا بريئة ومستفزة”.

وتجاهلت الفنانة آيتن عامر أخبار نفصالها عن زوجها محمد عز العرب، ونشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو لها من كواليس أحدث اعمالها الغنائية توتا فروتا.

أيتن عامر تثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد أنباء طلاقها:

وكانت قد أثارت أيتن عامر الجــدل بأول تعليق بعد أنباء طــلاقها، حيث ألــمحت إلى أنه قرار خــاطئ، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “- أنا متأكد ان ده القرار الغــلط.. = عرفت ازاي؟ – منجذب ليه جداً و عايز اختاره”.

ويبدو أن القرار نتيجة لمشكلة حدثت بشكل مفاجـئ بين أيتن عامر وزوجها، حيث كانت الفنانة دائما ما تؤكد أن زوجها يحاول بكل الطرق عمل الأشياء التى تسعدها، وأنها قبل أن تتحدث عن الأشياء التى ترفــضها يفهما من نظرات العين.

وأضافت، في حوار سابق ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، أن زوجها يحاول بكل الطرق الإقـــلاع عن التدخـــين لآنها لا تحب التدخـين، ولفتت إلى أنها تحب زوجها، وهو الآخر يحبها.

وكشفت أن زوجها طلب منها أن تطبخ له الأكل الصعيدي؛ موضحة أن بعض الاكلات كانت لا تعرفها وكانت تتصل بزوجة صديقه لتشرح لها، لافتة إلى أنها وهي صغيرة كانت تقوم بإعداد الحلويات أو أكلات بسيطة منوهة أنها عندما تزوجت وجدت محمد عز العرب يقدم لها «منيوهات لأكلات صعيدية غريبة”.

أيتن عامر وقصة زاوجها من عز العرب:

وكانت قد تمت خطوبة أيتن عامر ومحمد عز العرب عام 2015، واقتصر الحفل على حضور وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى بمنزلها، وسط حضور لعدد من أصدقاء أيتن المقربين لها بشكل شخصى. احتفل الثنائي بزفافهما يوم 23 يوليو 2015، بعد وقت قصير من خطبتهما.

وكان اللقاء الأول بينهما أثناء تصوير مسلسل السبع وصايا، ووصفته بالســخيف ثقـــيل الدم، ولكنها أحبته في لقائهما الثاني أثناء تصوير فيلم “زنقة ستات”.

يُذكر أن محمد عز العرب من مواليد محافظة القاهرة، ولد في 1 يناير 1981، ويعمل مدير تصوير، “بدأ حياته المهنية مصور مساعد في فيلم لعبة الحب ثم الرهينة عام 2006، عمل “عز العرب” مدير تصوير في فيلمي زنقة الستات وعنتير وبيسة.

ورزقت أيتن عامر بطفلين من زوجها محمد عز العرب، وهم”أيتن ويوسف”، وحرصت الفنانة على إخــفاء صورهما عن الإعلام.

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