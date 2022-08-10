العراقية إيناس طالب تتصدر المواقع الاخبارية بعد وضع مجلة “ايكونومست” صورة لها في تقرير عن البدانة

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - تصدرت الفنانة العراقية ايناس طالب عناوين المواقع والتقارير الاخبارية بعد اعلانها عن مقاضاة مجلة “إيكونوميست” البريطانية بسب نشر صورتها في تقرير عن البدانة.

واعتبرت طالب استخدام صورتها بهذا الشكل، أمر مسيء للمرأة بشكل عام، قائلة:”صورتي المنشورة مأخوذة وأنا على المسرح في مناسبة عامة، وهذا يقودني إلى سؤال: كيف ربطت المجلة إمرأة تقف على المسرح للتعبير عن المرأة العربية المضطهدة وبين تقريرها”.

واعتبرت أن “المجلة ارتكبت خطأ كبيرا وسقطة لا تليق بمكانتها العالمية حيث استخدمت صورة لنجمة عراقية استطاعت أن تتغلب على الكثير من التحديات والصعوبات للوصول إلى ما حققته على الساحة الفنية، على حد تعبيرها.