رجاء حسين تزوجت فنان مشهور وأنجبت منه هذا الشاب الذي رفضت أن تُدفن إلى جانبه!!.. لن تصدق من كان زوجها – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - رحلت الفنانة رجاء حسين عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عام، وذلك بعدما شاركت في العديد من الأعمال الفنية لسنوات طويلة، حيث وصل رصيدها الفني لما يقرب من 190 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون.

في الأيام الأخيرة قبل رحيل رجاء حسين تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأكدت أنها تمر بحالة صحية صعبة وتريد الذهاب للمستشفى.

حياة رجاء الشخصية كانت مثيرة للجدل، خاصة وأنها غادرت منزل أسرتها واستقرت في القاهرة من أجل الفن، وتزوجت من الفنان المصري سيف عبدالرحمن بعد ظهورها في أكثر من عمل فني بشكل أبهر الجميع.

قصة زواج رجاء حسين:

وتزوجت رجاء حسين وسيف عبدالرحمن بعد قصة حب جمعتهما على خشبة المسرح حيث تعرفت عليه عندما أتت به الفنانة سناء جميل لتعرف المتواجدين عليه كفنان صاعد، وبعدها اعترف لها بإعجابه بها من قبل أن يلتقيا، حتى تكللت قصة حبهما بالزواج، وأنجبا طفليهما: (كريم وأمل).

ورغم زواج رجاء حسين وسيف عبد الرحمن الذى استمر سنوات عديدة ونجح الطرفان كلا في مجاله، إلا أن حياتهما الزوجية لم تكن مثالية، حيث تحدثت رجاء حسين في احدى لقاءاتها التليفزيونية عن تجاهل علاقات الفنان، سيف عبدالرحمن “العابرة” ولفتت إلى خيانته لها أكثر من مرة، وأن هذه طبيعته قبل ارتباطهما، لكنها أرادت أن تحافظ على أولادها وبيتها.

طلاق رجاء حسين وسيف عبدالرحمن:

وفاجأت الفنانة رجاء حسين الجمهور اليوم، بإعلان انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، حيث كشفت خلال ظهورها في برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” على قناة cbc أن الانفصال حدث بعد وفاة ابنهما كريم قبل 7 سنوات وذلك بعد 51 عاما من الزاوج، حيث تحدثت للمرة الأولى عن هذا الأمر.

وأكدت رجاء حسين أنها اتخذت قرار الانفصال عن زوجها سيف عبدالرحمن بعد وفاة ابنهما كريم، وقالت في لقائها مع البرنامج: “تحملت الحياة الزوجية بكل ما فيها من متاعب وصعوبات لمدة 51 عاماً، واللى كنت خايفة عليه راح خلاص”، مضيفة أن تحملت كل شيء من أجل الأولاد لأن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها.

وشددت رجاء حسين على أن علاقتها بطلقيها الفنان سيف عبدالرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، حتى عندما تزوج امرأة أخرى هي على تواصل معها ومقربة لها، وأكدت أن سيف لم ينجب إلا أولادهما الشهيد كريم وأمل، والشاب الذى توفى قبل فترة قصيرة هو أحمد ابن زوجته، حيث أوضحت ذلك بعدما اختلط الأمر على الجمهور بأن الذى توقف مؤخرا هو ابنها.

تزوج سيف عبدالرحمن زوجة ثانية على زوجته الأولى رجاء حسين وخلال لقاء له في برنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا” المذاع على فضائية CBC أيضاً، قال ردًا على سؤال حول أسباب لجوء الرجل للزوجة الثانية: “العيب مش في الراجل، لو مكفياه مش هايعمل كدة، لو اتدلع في الأولانية مش هايبص للثانية”، مضيفًا: “الراجل ممكن يحب الإتنين”.

سر رفض رجاء حسين الدفن بجوار نجلها الشهيد

من ناحية أخرى، كشف الفنان سيف عبد الرحمن، الزوج السابق للفنانة رجاء حسين السبب الحقيقي وراء عدم دفنها بجوار نجلها الضابط الشهيد.

وأكد سيف عبد الرحمن أنها طلبت بأن يتم دفنها بمقابر عائلتها التي يرقد فيها والدتها، لكن نجلها الشهيد كريم تم دفنه في المقابر التابعة لوالده.

سيف عبدالرحمن ينعي طليقته وأم نجليه

شيع أمس الثلاثاء جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمنطقة 6 أكتوبر، بعد انتهاء صلاة الجنازة على روحها بعد صلاة الظهر بحضور طليقها الفنان سيف عبدالرحمن وزوجته ونقيب الممثلين أشرف زكي.

وقال سيف عبدالرحمن طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين:” ربنا يرحمها وإكرام الميت دفنه، وسألت عليها إمبارح، كل اللي عايزة تدعو لها، وبخصوص العزاء مش عارف لسه ويسأل فيه نقيب الممثلين أشرف زكي”.

يُذكر أن الفنانة الراحلة رجاء حسين من مواليد نوفمبر عام 1937 بمحافظة القليوبية، بدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما وشاركت فيما يقرب من 200 عمل متنوع ما بين السينما والمسرح والتليفزيون وكرمتها وزارة الثقافة في العديد من المناسبات كان آخرها الدورة 24 من المهرجان القومي لـ السينما المصرية في مايو الماضي.

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