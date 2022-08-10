شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة أسامة أنور عكاشة: لم نقصد شخصا بعينه من البيان.. ورسالتنا موجهة للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مقرب من أسرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة إن البيان الصادر من الأسرة، الاثنين، لم يوجه إلى شخص بعينه كما تردد على بعض المواقع الإخبارية، لكن الأسرة كان لديها خلال الفترة الأخيرة تحفظ على التناول الإعلامى لشخص أسامة أنور عكاشة.

من جانبها قالت نسرين، ابنة أسامة أنور عكاشة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "احتراما لشخص بابا وسمعته، ماينفعش نعلق أكتر من كدة، والبيان يختزل كل شيء يتعلق بموقفنا من التناول الإعلامى لشخصية الراحل".



بيان أسرة أسامة انور عكاشة

وكانت أسرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة أصدرت بيانا لإعلان رفضهم تناول حياته الشخصية فى البرامج التليفزيونية.

وأوضحت أسرة أسامة أنور عكاشة فى البيان الذى نشرته ابنته نسرين: "تابعت الأسرة ببالغ الاستياء ما أذيع من لقاءات إعلامية على بعض القنوات بشأن الوالد، ولا يخفى على أحد أن الوالد لا يعد فقط رب أسرة أسامة أنور عكاشة، بل وكما تتردد العبارة دوماً على لسان أحبائه: ده مش أبوكم بس ده أبونا كلنا".

وأضاف البيان: "ولم يكن هذا من فراغ بل نتاج سنوات سخّر فيها أبانا فكره لترك أثر وقيمة وتراث يرقى بوجدان جمهوره، هذا الجمهور المحب الذى وحتى اللحظة يتابع أعماله بشغف وكأنها تعرض لأول مرة، ويردد عباراته التى أصبحت كما الأقوال المأثورة".

وتابعت أسرة الكاتب الراحل: "فكما عشق أسامة انور عكاشة مصر والمصريين بادله جمهوره ذات العشق، وليس الجمهور المصرى فقط بل والجمهور العربى الذى أطلق عليه عميد الدراما العربية تعبيراً عن تقديره لقيمته".

وأكدت أسرة أسامة أنور عكاشة: "وهذه القيمة الكبيرة تعرضت مؤخراً، عبر اللقاءات المذكورة، مع احترامنا لكل أطرافها، لمحاولات ساذجة لاختزالها فى صورة تفاصيل شخصية لا تهم أحد سوى المتحدثين بها، بينما لو كان والدنا على قيد الحياة لما تطرق اليها كما إعتاد طوال حياته ، فقد حرص على عدم الخوض فى تفاصيل حياته الشخصية و إبعاد أفراد أسرته عن الخوض فيها علنا".

وأكمل البيان: "ولحترمنا نحن (الأبناء والوالدة) هذه الرغبة وابتعدنا عن التحدث عن أى تفاصيل أعتبرها تخصنا وحدنا. كنا نفضل أن يتم التركيز إعلامياً على عمق حواراته وكلماته ودلالاتها بدلاً من تسطيح الحديث فى أمور أقل ما يقال عنها إنها تافهة".