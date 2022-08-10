شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يغنى بالعراقى بمشاركة فرقة آلات شعبية مصرية وينهى حفله بـ"قولى أحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان النجم العراقى كاظم الساهر، خلال حفله بدار الأوبرا، بفرقة فلكلور مصري "فرقة الفنون الشعبية المصرية"، وذلك أثناء غنائه لأغنية من التراث العراقي، وبعدها أنهى الساهر حفله بالأوبرا بأغنية "قولي أحبك"، التي رددها معه الحضور، وشهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

ويأتى حفل كاضم الساهر بعد غياب عن حفلات القاهرة دام لأكثر من 12 عاما، وكانت قد وضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل كان من بينها الالتزام بالمقعد المحدد للفرد وارتداء الملابس المناسبة ويمنع ارتداء الشورت، والالتزام بارتداء الكمامة فى الحفل، واتباع الإجراءات الاحترازية وممنوع تحريك المقاعد، وممنوع دخول الأطفال أقل من سبع سنوات .

وكان كاظم الساهر أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالى بحضور عدد من نجوم الفن، منهم وكانت الفنانة بشرى والفنان أحمد زاهر وزوجته.

يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته منها "إلى تلميذة"، و"ضمني على صدرك" التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و"تحب تتدلع"، و"هدد كسر"، و"هل عندك شك"، و"حب".

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.