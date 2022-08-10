شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار رضا رجب لـ كاظم الساهر خلال حفل القيصر بالأوبرا: ما تغيبش عننا كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم كاظم الساهر تحية خاصة للموسيقار رضا رجب خلال حضوره حفل القيصر الذى يقام بدار الأوبرا المصرية، ثم طلب منه الصعود على المسرح ليقود له الأوركيسترا في أغنيتين من أغانى الحفل، وهما (الحب المستحيل)، و(ضمني على صدرك)، وذلك اعتراف بجميله عليه فى فترة مجيئه لمصر. وصعد رضا رجب على المسرح قائلا لـ كاظم أمام الجمهور: "نورت مصر وما تغيبش عننا كتير".

ويأتى حفل كاضم الساهر بعد غياب عن حفلات القاهرة دام لأكثر من 12 عاما، وكانت قد وضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل كان من بينها الالتزام بالمقعد المحدد للفرد وارتداء الملابس المناسبة ويمنع ارتداء الشورت، والالتزام بارتداء الكمامة فى الحفل، واتباع الإجراءات الاحترازية وممنوع تحريك المقاعد، وممنوع دخول الأطفال أقل من سبع سنوات .

وكان كاظم الساهر أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالى بحضور عدد من نجوم الفن، منهم وكانت الفنانة بشرى والفنان أحمد زاهر وزوجته.

يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته منها "إلى تلميذة"، و"ضمني على صدرك" التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و"تحب تتدلع"، و"هدد كسر"، و"هل عندك شك"، و"حب".

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.