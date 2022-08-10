شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد المخرج إبراهيم الشقنقيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد المخرج إبراهيم الشقنقيري، الذى قدم أعمال مهمة لكبار نجوم الفن، ولد الشقنقيري، عام 1936، وعشق الفن منذ صغره لذا حرص على دراسته أكاديميًا حيث حصل على ليسانس الآداب تخصص سينما من جامعة كاليفورنيا الأمريكية عام 1960 وهو العام نفسه الذي أنشأ فيه التليفزيون، وعقب عودته من الخارج التحق للعمل كمساعد مخرج.

قدم المخرج إبراهيم الشقنقيري أول أعماله المسلسل الكوميدى "حلقات فكاهية" عام 1963 تأليف عادل خيري، وبطولة محمد عوض وعبد المنعم إبراهيم، وفى عام 1965 قدم مسلسل "عواصف" ثم انشغل بالسينما إلا أنه عاد عام 1973 ليركز فى التليفزيون بشكل مكثف وقدم سلسلة من المسلسلات المتنوعة ما بين الكوميدى والتراجيدى منها "عندما يشتعل الرماد، لقيطة، أرض النفاق، فارس الأحلام، وغيرها.

وفي بداية عام 1980 حرص على الاشتراك في الماراثون الدرامي الرمضاني وبدأ بالمسلسل الكوميدى "عيون" بطولة فؤاد المهندس وسناء جميل ويونس شلبي وشيرين، ثم توالت أعماله منها "غدًا تتفتح الزهور، على الزيبق، ساكن قصادي، أولاد الأصول، اللعب فى المضمون، الحب وسنينه، صباح الخير يا جاري، البريمو، والبحث عن زوج»"، وكانت آخر أعماله مسلسل "حكايات البنات" بطولة عمر الحريرى ومدحت صالح وفايزة كمال عام 2009، عُرف عن المخرج الراحل طوال مشوار حياته الالتزام والانضباط والموضوعية بين أبناء جيله.

ونال إبراهيم الشقنقيري، العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة مهرجان الإسكندرية الدولي للتليفزيون، عن الفيلم التسجيلي اللحظة الخالدة، عام 1964، وجائزة الدراما عن فيلم الكتاب ذو الغلاف الجميل، عام 1965، وعلي عدة جوائز عن فيلم أنا لا أكذب ولكني أتجمل، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أحسن إخراج عن فيلم استقالة عالمة ذرة.