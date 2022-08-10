نادر حمدي بصحبة زوجته وميساء مغربي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادر حمدي

نشر الفنان نادر حمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته المنتجة سارة حسني من داخل حمام السباحة.

أمير طعيمة

نشر الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له ظهر فيها بصحبة الفنان أحمد حلمي والمنتج حمدي بدر.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان "تايجر" قصير.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد.

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهر فيها بمدينة العلمين الجديدة.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ميساء مغربي

نشرت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد محمود عبدالعزيز

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها قائلا: "مساء الخير".

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يقود "يخت" في عرض البحر.

ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها قائلة: "الحمد لله".