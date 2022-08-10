حدث بالفن| وفاة نجمة وفنان يجري عملية جراحية وحفل كاظم الساهر ونجم يحيي ذكرى طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بحفل كاظم الساهر في دار الأوبر المصرية، ومكان عزاء الفنانة رجاء حسين، وفاروق فلوكس يجري عملية جراحية، ووفاة النجمة العالمية أوليفيا نيوتن وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

شاهد.. الصور الأولى من حفل كاظم الساهر بدار الأوبرا المصرية

بدأ الفنان الكبير كاظم الساهر حفله الغنائي على مسرح النافورة بدار الأوبر المصرية، وذلك بعد غياب عن الحفلات الغنائية داخل مصر منذ 13 عاما.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

من الأعلى؟ تعرف على أجور عمرو دياب وكاظم الساهر في حفلاتهم

تصدرت حفلات النجم المصري عمرو دياب، والمطرب العراقي كاظم الساهر، قوائم الأعلى سعرا في شباك التذاكر، لحفلات موسم الصيف الحالي، وخاصة مع تقديم الهضبة والقيصر أكثر من حفل.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أحدث ظهور للفنانة آمال ماهر (صورة)

شاركت الفنانة آمال ماهر جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها من داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام". .(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تعليق للفنان محمد رمضان على تصريحات سميرة عبدالعزيز بتجسيد دور والدته

رد الفنان محمد رمضان بتعليق كوميدي على تصريح الفنانة سميرة عبد العزيز التي تراجعت فيها عن تصريحاتها السابقة بخصوص تجسيدها لشخصية والدته في أعمال فنية، حيث قالت: "مستعدة أكون أمه في عمل فني".. .(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وفاة النجمة العالمية أوليفيا نيوتن بعد صراع مع السرطان

توفيت أوليفيا نيوتن جون، التي اشتهرت في دور "ساندي" في فيلم "جريس Grease" الغنائي الشهير، عن 73 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلتها.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بينها صور نادرة.. 20 صورة من مراحل عمرية مختلفة للفنانة رجاء حسين

رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الفنانة الكبيرة رجاء حسين عن عمر يناهز 84 عاما، وشيع حثمانها عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. (لمزيد م التفاصيل اضغط هنا)

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل طليقته: أسوأ يوم في عمري

أحيا الفنان أحمد السعدني، ذكرى رحيل طليقته أمل سليمان، والتي غادرت عالمنا في 9 أغسطس 2019، إثر سكتة قلبية أثناء تواجدها بمستشفى الشيخ زايد... (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أمور تافهة".. أسرة أسامة أنور عكاشة تصدر بيانا بسبب لقاءات إعلامية بشأنه

أصدرت أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بيانا، أعربت فيه عن بالغ الاستياء من لقاءات إعلامية على بعض القنوات بشأن الراحل... (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعرف على مكان وموعد عزاء رجاء حسين

يقام عزاء الفنانة القديرة رجاء حسين، مساء الأربعاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

فاروق فلوكس يجري عملية جراحية.. وابنته تطلب الدعاء له

يخضع الفنان القدير فاروق فلوكس، لعملية جراحية حاليا في أحد المستشفيات.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)