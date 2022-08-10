بحضور سمير غانم وسعيد صالح.. محمد منير يغني "وكأني عصفور متدلع" (فيديو نادر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر لأمسية فنية جمعت عدد من النجوم.

وظهر الفنان الكبير محمد منير وهو يغني أغنيته الشهيرة "وكأني عصفور متدلع" وهو يعزف على "الدف" بمصاحبة عازف العود وجيه عزيز.

كما ظهر في الفيديو النجم الراحل سعيد صالح، والنجم الراحل سمير غانم، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والكاتب الكبير محمود السعدني، والنجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، والمطرب محمد ثروت، وعدد من المثقفين.

وشارك الحضور بالتصفيق مع "منير" في أغنيته الشهيرة، وفي نهاية الفيديو بدا التأثر واضحا على النجم الراحل سعيد صالح.

أغنية "وكأني عصفور متدلع" كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، قدمها الكينج ضمن ألبوم "الطول واللون والحرية" الذي طرح بالأسواق عام 1992.