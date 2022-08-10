ندا موسى بإطلالة رياضية جريئة وهكذا علق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة رياضية جريئة.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "دائما منورة"، و"قمر"، "الملكة ندا"، "حلوة"، "ما شاء الله قمر" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندا موسى مسلسل "المشوار" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وجسدت خلال العمل شخصية "عزة".

مسلسل "المشوار" بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد صفوت، أحمد مجدي، عمرو عبدالجليل، غادة طلعت، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سماء إبراهيم، حنان يوسف، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.