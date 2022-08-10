فن ومشاهير

شاهد.. الصور الأولى من حفل كاظم الساهر بدار الأوبرا المصرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

بدأ الفنان الكبير كاظم الساهر حفله الغنائي على مسرح النافورة بدار الأوبر المصرية، وذلك بعد غياب عن الحفلات الغنائية داخل مصر منذ 13 عاما.

وشهد حفل كاظم الساهر اهتماما وتجهيزات خاصة من إضاءة وشاشات ضخمة غير مسبوقة لطارق صبري للاحتفاء بعودة كاظم الساهر إلى الحفلات الغنائية المصرية.

وتنظم الحفلة باشتراطات حددتها دار الأوبرا المصرية، منها الالتزام بالمقعد المحدد للفرد، وارتداء الملابس المناسبة ويمنع ارتداء الشورت، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لمنع انتشار فيروس ، بالإضافة لمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، وعدم تحريك المقاعد.

جدير بالذكر أن كاظم الساهر أحيا منذ أيام، حفل غنائي على طريق الإسكندرية- مرسى مطروح، وسط حضور عدد كبير من جمهوره، إلى جانب نجوم الفن، بينهم: بشرى وداليا البحيري، وغنى على مدار ما يقرب من ساعتين باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بينها: كلك على بعضك حلو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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