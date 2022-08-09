شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكى يكرم أبطال مسلسل "جزيرة غمام" 12أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال يوم الجمعه المقبل الموافق 12 أغسطس المقبل أبطال مسلسل “جزيرة غمام” الذى عرض خلال شهر رمضان المنقضى ويقام ندوة للمسلسل على هامش التكريم بقاعة الآباء الفرنسيسكان

مسلسل جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن الفنان طارق لطفي يستعد لبدء تصويرمسلسله الجديد "الدفعة" المكون من 10 حلقات والمقررعرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، حيث يجسد طارق خلال الأحداث شخصية أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة ويحقق في العديد من الجرائم وذلك في إطار تشويقى مثير.

مسلسل "الدفعة" بطولة طارق لطفى، شريف سلامة، ندا موسى، أحمد الشامى، أميرة أديب، حازم إيهاب، مروة أنور، على السبع وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج كريم العدل