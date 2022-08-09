هنا الزاهد تعزف الموسيقى والجمهور يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو وهي تعزف الموسيقى على البيانو، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على مقطع الفيديو: "العازفة الرائعة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أحلى عازفة"، وعلق آخر: "يا جامدة".

من ناحية أخرى، يُعرض لـ هنا الزاهد فيلم "بحبك"، بطولة النجوم: تامر حسني، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وغيرهم، تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.

كما ظهرت الفنانة هنا الزاهد كـ ضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مكتوب عليا"، الذي عُرض رمضان 2022.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك في بطولته أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، هلا رشدي، وغيرهم.