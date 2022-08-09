أحدث ظهور للفنانة آمال ماهر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة آمال ماهر جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها من داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت الفنانة آمال ماهر بنظارة شمس مرتدية ملابس كاجوال داخل سيارتها.

وأحيت النجمة آمال ماهر، منذ أيام، حفلا غنائيا في أرينا العلمين الجديدة، بعد فترة غياب طويلة.

وأطربت آمال ماهر جمهورها بمجموعة من أشهر أغانيها، وبينها: "طوبة فوق طوبة"، "فيك حتة غرور"، "ذرة رجولة"، "أنا برضه الأصل"، و"اتقي ربنا فيّا التي طالبت الحضور المشاركة في غنائها معها، وغيرها.

وانتهت المطربة آمال ماهر، من وضع اللمسات النهائية على أحدث البوماتها، استعدادا لطرحه، وذلك بعد 3 سنوات من طرح آخر ألبوماتها "أصل الإحساس".