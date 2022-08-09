أول تعليق للفنان محمد رمضان على تصريحات سميرة عبدالعزيز بتجسيد دور والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

رد الفنان محمد رمضان بتعليق كوميدي على تصريح الفنانة سميرة عبد العزيز التي تراجعت فيها عن تصريحاتها السابقة بخصوص تجسيدها لشخصية والدته في أعمال فنية، حيث قالت: "مستعدة أكون أمه في عمل فني".

وكتب محمد رمضان عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ياه أخيرا يا أستاذة، أنا قلبي هيوقف من الفرحة، بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم".

وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قالت في تصريحات صحفية، إن الفنان محمد رمضان سبها، قائلة: "شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال، وقالي يلا يا شحاتة.. أنا باخد ٢٠ مليون، وأنتِ ٢٠ ألف" .

ووقتها، رد الفنان محمد رمضان، على تصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، حول تلقيها رسالة منه عبر تطبيق "واتس آب"، وصفها خلالها بـ"الشحاتة"، عقب حديثها عن رفضها القيام بدور أمه في عمل فني، قائلًا لها "يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وأنتِ 20 ألف".

وقال رمضان، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق، وعمري ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، وأني أكلمها وأقول أجرها كام وشحاتة، أنا عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده، وعمري في حياتي ما اتكلمت في التفاصيل دي".

أضاف: "أكتر شيء أسعدني إني من قبل ما أعمل التكذيب ده وجمهوري مصدقش، دي أكتر حاجة أسعدتني جدا، ده توضيح ومنتظر رأيكم في أغنية (ثابت)، ثقة في الله نجاح دايما، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة".

وكتب رمضان على الفيديو: "حق الرد على كلام الأستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل احترامي وتقديري لها.. محمد رمضان.. ثقة في الله نجاح".