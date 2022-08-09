بينها صور نادرة.. 20 صورة من مراحل عمرية مختلفة للفنانة رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الفنانة الكبيرة رجاء حسين عن عمر يناهز 84 عاما، وشيع حثمانها عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنانة الكبيرة قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة، وكانت من بين النجمات اللاتي اختارهن المخرج العالمي يوسف شاهين بإيمانه الكبير بموهبتها.

وشاركت "رجاء" مع المخرج يوسف شاهين في أعمال هامة منها: "عودة الابن الضال"، "حدوتة مصرية"، "العصفور".

وخلال مسيرتها الفنية قدمت للسينما أعمالا هامة من بينها: "أفواه وأرانب"، "أبناء وقتلة"، "أريد حلا"، "الدخيل"، "الليالي الدافئة".

وفي التليفزيون قدمت: "أحلام الفتى الطائر"، "لا إله إلا الله"، "ذئاب الجبل"، "المال والبنون"، "زيزينيا"، "ريا وسكينة"، "عايزة أتجوز"، "الشهد والدموع" وغيرها.

وفي هذا التقرير نعرض لكم مجموعة صور من مرحال عمرية مختلفة للفنانة الراحلة: