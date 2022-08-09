شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم يكشف دور محمد صلاح في انتقاله إلى روما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوضح جورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان والمنضم حديثًا إلى روما، دور الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في انتقاله إلى الفريق الإيطالي.

فينالدوم ينضم إلى روما الإيطالي

وانتقل فينالدوم إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي روما على سبيل الإعارة، بعد عام واحد فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وقام نادي روما بتقديم الدولي الهولندي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، كأحد صفقاته الصيفية.

دور محمد صلاح

وقال فينالدوم: “لقد أردت الحضور بسبب الجهود التي بذلها النادي للتعاقد معي، ولأنني تحدثت إلى محمد صلاح وكيفن ستروتمان عن النادي والمدينة، وسمعت فقط قصصًا جيدة عنها”.

وتابع: “لقد تحدثت أيضًا إلى أشرف حكيمي، رغم أنه لعب لإنتر ميلان حتى، لقد قال لي إن روما نادٍ جميل، وهذا أقنعني كثيرًا أيضًا لأنني كنت أعرف النادي”.

واختتم لاعب ليفربول السابق: “لقد لعبنا مرة واحدة مع ليفربول وكانت الأجواء رائعة، وكنت أعرف أنني سألعب لناد مع مشجعين رائعين، هذا الشيء الوحيد الذي كنت أعرفه، أكثر ما أقنعني هو الجهد الذي بذله تياجو بينتو للتوقيع معي”.