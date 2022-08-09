شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس لـ"الخليج 365": خضعت لعملية المرارة والحمد لله على كل حال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير فاروق فلوكس تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية، اليوم، فى أحد المستشفيات، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الحمد لله لسة خارج من غرفة العمليات وخضعت لعملية المرارة، والحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.

وكتبت مؤخرا ابنته يسر على صفحة التواصل الاجتماعى "عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتى من فضلكم ادعوا ليه يقوم بالسلامة ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندى فى الدنيا لا أحتاج إلا للدعوات".

وقد كشف الفنان القدير فاروق فلوس، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن لقب "فلوكس" الذى اشتهر به ليس حقيقياً كلقب عائلة، وأن اسمه الحقيقى هو فاروق توفيق صالح مبارك، ونشأته الأولى كانت ما بين مركزى مغاغة وبنى مزار بمحافظة المنيا.

وأضاف "أنه فى فترة الجامعة قديماً كانت تقام معسكرات للطلاب صيفية من كليات مختلفة لمرسى مطروح وكانت تقام عبر تدشين خيام، موضحا أن أحد زملائه فى المعسكر من كلية دار العلوم والذى بدى ملامحه وزيه غريبة بعض الشيء حيث كان يرتدى قبعة طول الوقت وسروال وقبقاب حيث مازحته طوال الوقت كنت بقوله: يا أقرع مما تسبب فى ضيقه، حيث قام بالجرى ورائى وقال لى يا فلوكس قلت له عيب وأصر على اللقب قلت خلاص زى بعضه فلوكس فلوكس".