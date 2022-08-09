شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الخميس الجاى" يجمع حسام داغر مع عمرو عبد الجليل وإسلام إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع فيلم "الخميس الجاى" الفنان حسام داغر والذى تعاقد على بطولة العمل بمشاركة عمرو عبد الجليل ومى كساب وإسلام إبراهيم ومحمود الليثى، وهو من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدى ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد على، ومن إخراج حسن صالح ومن المقرر بدء التصوير أول سبتمبر المقبل.

وفى سياق متصل انضم الفنان حسام داغر إلى أسرة مسلسل "الضاحك الباكى"، على أن يجسد دور الراحل محمد عبد القدوس، زوج روز اليوسف ووالد الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، خلال العمل الذى يسلط الضوء على واحد من أهم رواد الفن فى تاريخ الفن، سواء من خلال خشبة المسرح أو السينما الذى قدم فيها أعمال ناجحة ما زالت خالدة إلى الآن.

ويتولى مهمة الإخراج المخرج محمد فاضل، والذى أوضح أن مسلسل "الضاحك الباكى"، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحانى، لكن هو عمل يجسد الأحداث اللى تمت فى مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 حتى 1949، وكشف أن العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحانى وشخصيات أخرى.

كما أكد السيناريست محمد الغيطى أن مشروع مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتناول تجسيد قصة حياة الفنان نجيب الريحانى تعثر لأكثر من سنة بسبب مشاكل إنتاجية وكان حلمًا بالنسبة لى من فترة كبيرة خاصة أننا نفتقد هذه الأعمال من فترة كبيرة، والحمد لله المشروع سوف يخرج إلى النور قريبًا.

وأضاف أنه يشكر الشركة المتحدة على تحمسها لهذا العمل باعتباره واحدًا من الأعمال القومية والفنية المهمة خاصة أننا بقالنا حوالى 12 عامًا لا يوجد عمل تاريخى ولا دينى ولا سيرة ذاتية ولا خاص بالأطفال ولا استعراضى، لكن المتحدة يرجع لها الفضل فى تنفيذ هذه الأعمال الخاصة بذلك وإعادة الرموز التاريخية.