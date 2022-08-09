شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة تنضم إلى أسرة مسلسل "الونش" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة سارة سلامة إلى أسرة مسلسل "الونش" المكون من 45 حلقة، وبطولة الفنان محمد رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى والمقرر بدء تصويره يوم 20 أغسطس الجارى، حيث تقدم سارة أحد أدوار البطولة النسائية في العمل الذى يضم في قائمة أبطاله محمود عبد المغنى ميرهان حسين، منة فضالى، ايهاب فهمى وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل.

"الونش" يسجل التعاون الثانى بين سارة سلامة ومحمد رجب بعدما قدما سوياً فيلم "صابر جوجل" الذى تم عرضه عام 2016، وشارك في بطولته راندا البحيرى، إيهاب فهمى، لطفى لبيب، نور الكاديكى، مؤمن نور، أحمد صيام، هادى الجيار، محمد مرزبان، حسن عبد الفتاح وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد حمدى.

سارة سلامة كشفت مؤخراً عن العديد من الأمور حول مسيرتها الفنية وسبب عدم انتشارها بصورة كبيرة خلال أعمال عديدة أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج، حيث أرجعت عدم تواجدها بأعمال كثيرة إلى أنها منذ بدايتها والمخرجون وضعوها فى قالب معين، وهو الأدوار الجريئة أو الشر، لكنها قررت أن تخرج من هذا القالب ما جعلها ترفض العديد من الأعمال، وبالتالي لم تتواجد بصورة كبيرة في أعمال عديدة قائلة: "في ناس بدأت بعدى وسبقتنى".

وكان آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على العمل أبرزهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.