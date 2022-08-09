شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "هو ميت الآن" يشارك فى مهرجان أوريجون للأفلام القصيرة بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم المصرى "هو ميت الآن"، من خلال المسابقة الرسمية لمهرجان أوريجون للأفلام القصيرة، وسيعرض لأول مرة يوم 14 أكتوبر المقبل بمسرح كلينتون فى بورتلاند - أمريكا.

الفيلم بطولة: محمد الجداوى، حنان حناوى، نبيل نور الدين، خلود عيسى، وأحمد حسنى ، وصوفيا جبريل، وحنين عابد، ورضوى حجازى، ورضوى العبادى، وأحمد حمدى، تأليف وإخراج طارق الشربينى.



هو ميت الان

وفى سياق متصل كشف مهرجان فينيسيا السينمائى عن مشاركة الفيلم المصرى My Girlfriend للمخرجة كوثر يونس فى مسابقة الأفلام القصيرة فى قسم Orizzonti، وهى إحدى المخرجات الشابات الواعدات التى حققت نجاحا منذ فيلمها الأول، وأثبتت قدرة ورؤية سينمائية وشخصية داخل الوسط السينمائى، وهى مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائى فى المعهد العالى للسينما فى القاهرة، وحظى فيلمها الأبرز «هديّة من الماضى» بإشادة واسعة من النّقّاد فى مختلف المهرجانات السينمائية المحلّية والدوليّة، وكان الأوّل، وهى إحدى مؤسسات مبادرة «راويات» وهى مبادرة تشاركت فى تأسيسها مع مخرجات ناشئات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشّتات بهدف تصوّر مشهد جديد على مستوى المنطقة وخارجها، ومع نموّ المبادرة سيَسعينَ كل المشاركات فيها إلى توليد مساحات للتّواصل والدّعم ورعاية الأصوات السينمائية النّسائية الجديدة.