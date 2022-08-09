شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تسليم أهالي" يحقق إيرادات 6 ملايين جنيه في أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، أمس الاثنين، إيرادات بلغت 846 ألف جنيه، لتتخطى اجمالى إيرادات الفيلم إلى 6 ملايين جنيه في 6 أيام عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الماضي 3 أغسطس، بعد عدة تأجيلات، ويشهد الفيلم عودة الفنانة دنيا سمير غانم، إلى المشهد الفني من جديد بعد فترة غياب طويلة منذ رحيل والديها النجمين دلال عبدالعزيز، وسمير غانم.

وقرر القائمون على الفيلم إهداؤه إلى الفنانين الراحلين سميرغانم ودلال عبد العزيز، التى تشارك فى بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التى تعرضت لها وتسببت فى وفاتها.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.