وفاة النجمة العالمية أوليفيا نيوتن بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - توفيت أوليفيا نيوتن جون، التي اشتهرت في دور "ساندي" في فيلم "جريس Grease" الغنائي الشهير، عن 73 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلتها.

وقال مديرها إن النجمة توفيت بسبب إصابتها بمرض السرطان، حسب "bbc عربي".

ومن جهته، قال زوجها جون إيسترلينج "وافتها المنية بسلام" في مزرعتها في كاليفورنيا صباح يوم الاثنين.

وحققت الممثلة والموسيقية نيوتن-جون نجاحاً تجارياً كمغنية ريفية وباعت ملايين النسخ من أغانيها على مستوى العالم.

لكن دور ساندي، الطالبة في المدرسة الثانوية في فيلم "جريس Grease" عام 1978، هو الذي حقق لها الشهرة العالمية.

في واحد من أكثر الأفلام الغنائية نجاحاً في كل العصور، حكت ساندي عن علاقة الحب التي جمعتها مع داني، جون ترافولتا والصعوبات التي تواجهها العلاقة، وفي النهاية، يتصالح الزوج مع ظهور ساندي بملابس جلدية سوداء ضيقة.

وولدت نيوتن جون في كامبريدج بالمملكة المتحدة في 26 سبتمبر 1948، وكان والدها جاسوساً بريطانياً خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت والدتها ابنة ماكس بورن الألماني الحائز على جائزة نوبل، وقد فرت مع عائلتها عندما وصل النازيون إلى السلطة في عام 1933، ثم انتقلت العائلة إلى أستراليا عام 1954، حيث نشأت.

جاءت انطلاقتها في عام 1971 عندما أصدرت أغنية كتبها بوب ديلان، بعنوان "إذا لم أكن لك"، وفازت بأربع جوائز جرامي وحصلت على المركز الأول في الولايات المتحدة عن 7 أغنيات بين عامي 1974 و1977.