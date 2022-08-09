أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل طليقته: أسوأ يوم في عمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا الفنان أحمد السعدني، ذكرى رحيل طليقته أمل سليمان، والتي غادرت عالمنا في 9 أغسطس 2019، إثر سكتة قلبية أثناء تواجدها بمستشفى الشيخ زايد.

ونشر السعدني، صورة لطليقته عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "3 سنين بحاول مفتكرش اليوم ده ولا أجيب سيرته لإن باختصار هو أسوأ يوم في عمري، بس لو حد حيدعيلك دعوة حلوة بسببي يبقى كتر خيره.. الله يرحمك يا أنضف وأطيب قلب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني مسلسل "بطلوع الروح" في رمضان الماضي، تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، وعادل كرم وغيرهم.