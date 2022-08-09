شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة ينعى رجاء حسين: أعطت للفن الكثير على مدار مشوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مهرجان القاهرة السينمائى الفنانة القديرة رجاء حسين التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتبت الصفحة الرسمية للمهرجان، على فيس بوك "ينعى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الفنانة القديرة رجاء حسين، التى رحلت صباح اليوم، بعد أن أعطت للفن المصرى الكثير على مدار مشوارها الفنى الذى امتد لأكثر من 60 عامًا شاركت فيها بالعديد من التجارب المهمة المتنوعة خاصة فى مجال السينما، وتعد أبرز أعمالها مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، حيث شاركت فى فيلم "عودة الابن الضال" و"إسكندرية كمان وكمان"، بالإضافة إلى فيلمى "حدوتة مصرية" و"العصفور".





وكان قد شارك نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، فى صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين، كما شارك كل من زوجها السابق سيف عبد الرحمن، بالإضافة إلى ابنتها السيدة أمل، وعدد من الاقارب والاصدقاء.

وولدت الراحلة في محافظة القليوبية، انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1958، عملت في الإذاعة والتليفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.

ومن أهم أعمال الراحلة فيلم " أفواه وأرانب"، " مال ونساء" و"نوارة"،" ونس"، الشهد والدموع والمال والبنون مسلسلات "عودة الابن الضال" و"أبناء وقتلة"